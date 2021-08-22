Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Şahkulubey Kümbeti içinde restorasyon çalışmaları sırasında 3 mezar bulundu.
RESTORASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLANILDI
Mardin Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan, 12. yüzyılda Artuklu beyliği tarafından yaptırılan Şahkulubey Kümbeti'nin koruma kurulundan projesi geçtiğimiz aylarda onaylandı ve ihale sürecinden sonra restorasyon çalışmalarına başlanıldı.
3 MEZAR BULUNDU
Çalışmalar sırasında tarihi kümbetin iç kısmında 3 mezar bulundu. Mezarların hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, kümbetin etrafının güvenlik şeridiyle kapatıldığı görüldü.
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