Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalin bu seneki “Onur Ödülleri” ise üç sinema emekçisine verilecek. Ödüller, 1982 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan “Yol” dâhil, onlarca filmde rol alan Şerif Sezer, Emmy başta olmak üzere çok sayıda mükâfatın sahibi oyuncu Haluk Bilginer ve Türk sinemasının klasikleşmiş eserlerine senarist ve yönetmen olarak emek veren yönetmen Yavuz Turgul'a takdim edilecek. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda vefat eden festivalin direktörü Kadir Beycioğlu için özel bir anma töreni düzenlenecek. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen festivalin “Yürütme Kurulu Başkanlığı”nı oyuncu Menderes Samancılar üstleniyor.

‘Bağlılık Hasan’a Cannes’da gösterim Dünyaca tanınmış Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun son filmi “Bağlılık Hasan”, 74. Cannes Film Festivali’nde dünya promiyerini gerçekleştirdi.