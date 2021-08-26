Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Proje için önceki gün Fatih’te bir otelde Türkiye’den Akli Film ve Pakistan’dan Ansari Shah Film arasında anlaşma imzalandı. Dr. Kashif Ansari, Dr. Syed Junaid Ali Shah ve Emre Konuk arasında imzalanan anlaşmayla tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan Selâhaddin-i Eyyübi’nin hayatının ele alınacağı dizi projesi için ilk adım atılmış oldu. Üç sezon planlanan dizinin çekimlerinin Türkiye’de inşa edilecek bir platoda gerçekleştirileceği duyuruldu. Türkiye ve Pakistan’dan oyuncuların yer alacağı dizinin uluslararası camiada da ses getireceği, özellikle dost ve kardeş iki ülke olan Pakistan ve Türkiye ilişkilerine de katkı sunacağı beyan edildi. Eserin, yabancı dijital platformlarda da yer alabileceği aktarıldı.

Projenin Türkiye ve İslam dünyası için çok büyük bir kültürel ve tarihî kazanım olduğunu söyleyen Konuk “Kudüs bizim gönlümüzün goncasıdır. Kudüs’ün İslam dünyası için olan önemini en iyi bildiğimiz işle, sanatla yeniden tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Kudüs davasını tüm dünyaya anlatacağız” dedi.

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