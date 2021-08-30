Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanmaya başladı.

“ZİYARETÇİ SAYISI 80 BİNİ GEÇTİ”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela’yı bir buçuk aylık sürede 80 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, “Sümela’ya yapılan restorasyonla mahcup olmayacağımız, gelenlerin gayet güzel bir şekilde hizmet aldığı bir alana dönüştürdük. Bir buçuk ayda Sümela’ya gelen ziyaretçi sayısı 80 bini geçti. Günlük takip ediyorum sadece bir buçuk ayda gelen ziyaretçi sayısı 80 binin üzerinde. Yani Sümela’ya günlük ortalama bin 600, bin 700 civarında ziyaretçimiz var” dedi.

“2016 YILINDA RESTORASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI”

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı. Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

“YÜKSEK DAYANIMLI ÇELİK TEL AĞLAR SERİLDİ”

Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlenirken, Sümela Manastırı'nda bulunduğu yamaca yüksek dayanımlı çelik tel ağlar serildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90'lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile tamamen ziyarete açılmıştı.

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