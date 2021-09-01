Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugün açılan yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri müzikallerden klasiklere, tarihî oyunlardan yeni yazarların eserlerine kadar geniş bir repertuvar bekliyor. Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği "Antigone"; Euripides’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği "İfigenya"; Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesinin anlatıldığı "Yaftalı Tabut"; Neil Bartlett’in yazdığı Mehmet Ergen’in çevirip yönettiği "Veba"; Dinçer Sümer’in yazıp Ersin Umulu’nun yönettiği "Maviydi Bisikletim" ve Seza Güneş’in yönettiği “Moby Dick”, yeni oyunlar arasında yer alıyor.

Şehir Tiyatrolarında 'Minimal'den Normal'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı.