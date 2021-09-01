Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha evvel Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan, Nepal ve ABD gibi ülkelerde yapılan festivallerde 12 mükâfata layık görülen eser, İspanya'da düzenlenen "12. Picknic (Santander) Uluslararası Film Festivali"nde, "En İyi Film" ödülünü kazandı. Yönetmen Çeri'nin kendi çocukluk hatıralarından ilhamla hayata geçirdiği film, anne ve babasında ayrı kalan bir çocuğun, köyünde yaşadığı maceralara odaklanıyor. Eserin oyuncu kadrosunda, Harun Reha Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda İşil, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz, Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın Çelik ve Yusuf Can yer alıyor.