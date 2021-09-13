Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali başladı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 45 film arasından 10 eserin Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacağı festival, Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle başladı. Törende anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gerçekleşen törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin ve Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan katıldı. 45 film arasından 10 eserin ödülün sahibini bulacağı 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali çeşitli etkinlikler ile 19 Eylül’e kadar devam edecek.