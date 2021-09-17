Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

fizy üyeleri, yaz boyunca en fazla Sezen Aksu'yu dinledi. Bu sanatçıyı sırasıyla İbrahim Tatlıses, Ece Mumay, Derya Uluğ, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Buray, Kurtuluş Kuş, Ezhel ve Uzi takip etti. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un seslendirdiği ‘Sevmedim Deme’ de bu yazın en fazla dinlenen parçası oldu. fizy’de en popüler müzik türü de pop olarak kayıtlara geçti.

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