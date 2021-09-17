Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Guangzhou Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski sanat eserini bulduklarını duyurdu.

226 BİN YILLIK

İlk kez 2018 yılında Tibet Platosu'nda yer alan Quesang kayalıklarında keşfedilen el izleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Resimlerin 226 bin yıllık olduğu ve Denisova insanlarının çocukları tarafından yapıldığı belirlendi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Denisova insanları, araştırmacılar tarafından Homo cinsinden bir insansı olup Neandertaller ve anatomik olarak modern insanın (Homo sapiens) yakın akrabası olarak tanımlanıyor. Ancak, Denisovanlar bi genetik olarak her iki türden ayırt edilebiliyor. Denisova insanlarının yaklaşık 40 bin yıl önce Üst Paleolitik zamanda Altay Dağları ve Güney Sibirya'da yaşadıkları düşünülüyor.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Baskıların sanat eseri olup olmadığı sorgulamak isteyen uzmanlar, New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı'ndaki insan ayak izini araştıran New York Cornell Üniversitesi'nden arkeolog Thomas Urban ile birlikte çalıştı.

“EL İZLERİNİN YARATICI BİR ŞEKİLDE YAPILDIĞINA İNANIYORUM”

Science Bulletin adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada baskıların, zamanla kademeli olarak sertleşecek şekilde yapıldığı keşfedildi. Urban, "El izlerinin düşünsel bir şekilde yapıldığına inanıyorum. Çocuklar bu izleri kasıtlı olarak değiştirdi. Bu durum, bir tür canlı gösteri esnasında gerçekleşmiş olabilir” diye konuştu.

DİĞER ANTİK MAĞARA RESİMLERİNDEN 3-4 KAT DAHA ESKİ

Diğer taraftan araştırmacılar, el izlerinin Tibet’te farklı mağara duvarlarında yer alan el şablonu desenleri geleneğiyle eşleştiğini söyledi. Bununla birlikte bilim insanlarına göre, 169.000–226.000 yıl öncesine tarihlenen Quesang’taki el izleri Fransa, Endonezya ve İspanya'daki ünlü mağara resimlerinden en az 3-4 kat daha eski.

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