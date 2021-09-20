Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin köklü film festivallerinden ‘Altın Koza’nın 28. buluşmasında ödüller sahiplerini buldu... Adana Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çerçevesinde yapılan yarışmaların kazananları, önceki gece gerçekleşen ‘Büyük Ödül Töreni’nde ilan edildi.

“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda “En İyi Film” ödülüne, yönetmenliğini Ahmet Necdet Çupur’un yaptığı ve aile içi bir çatışmayı merkezine alan “Yaramaz Çocuklar” layık görüldü. Yönetmen Nisan Dağ’ın bir rapçinin hikâyesine odaklanan “Bir Nefes Daha” adlı filmi ise “En İyi Yönetmen Ödülü” ve “En İyi Senaryo Ödülü” dâhil, altı dalda mükâfat alarak geceye damgasını vurdu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bu sene festivali insanların ayağına götürdüklerini, bu çerçevede 30 farklı yerde yazlık sinema gösterimlerinin olduğunu kaydetti. Faaliyetin sonunda festivalde, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması”, “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” ve “Adana Kısa Film Yarışması”nda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altın Koza'da gondolda sinema keyfi Adana’da Altın Koza Film Festivali etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Seyhan Nehri üzerinde düzenlenen “Gondolda Sinema” gösterimlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

‘Altın Koza’da 28. randevu Türkiye’nin kültürel yüzünü güneye çeviren “Altın Koza”da iddialı yerli filmler yarışıyor ve beş film dünya prömiyerini festivalde gerçekleştiriyor.