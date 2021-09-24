Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalin “Keşif” kısmında gösterilen eser, FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü’ne layık görüldü. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda da Türkiye prömiyerini yapmaya hazırlanan filmin başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan paylaşıyor. “Anadolu Leoparı”, bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirmesine mani olmak amacıyla verdiği mücadeleyi işliyor. Türkiye, Danimarka, Almanya, Polonya ortak yapımı filmin yapımcılığını Olena Yershova Yıldız üstlenirken, Türkiye’deki ortak yapımcı olarak Kanat Doğramacı yer alıyor.

Hacı Bektaş-ı Veli hatırasına film festivali Geçtiğimiz yıllarda Yunus Emre gibi önemli gönül dostu isimler anısına gerçekleştirilen Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali dörüdüncü yılında Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleşecek.