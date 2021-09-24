Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eserinde köklü bir şirketin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşüm hikâyesini anlatan Dr. Coşkun, süreklilik ve sürdürülebilirlik arasındaki 10 temel farkı açıklayarak bu alana adım atmak isteyen herkese bir kılavuz sunuyor. Yazar, şirketlerin devamlılığını sağlamaya çalışan süreklilik yaklaşımından; “önce insan ve çevre” diyen sürdürülebilirlik yaklaşımına doğru nasıl bir dönüşüm olabileceğini eserinde ele alıyor.

Yerli kitaplar dünyaya açılıyor Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Akademik yayıncılığın ABD’deki en büyük dağıtımcılarından University of Chicago Press ile anlaşma yaparak “Koç University Press” adı altında dünyaya açılıyor.