Türkiye Gazetesi

Eserleri 170 ülkede yayımlanan, 83 dile çevrilen ve eserlerinin toplam satışı 320 milyonu geçen dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Coelho, Okçu'nun Yolu (The Archer) adlı kitabını yayımladı. Özellikle 'Simyacı' adlı eseriyle dünya çapında ses getiren Coelho, son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz'a adadığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 15,4 milyon takipçisi bulunan hesabından bir video paylaşan 74 yaşındaki dünyaca ünlü yazar, son kitabının Türkçe baskısını eline alarak, "Mete Gazoz, bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum. Bu sayede hayatlarımızı daha iyi anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

KİTAPTA BİR OKÇUNUN HAYATI ELE ALINIYOR

Paulo Coelho, önceki kitaplarındaki gibi bir arayış öyküsünü ele aldığı romanında Tetsuya adlı bir okçunun hayatına odaklanıyor.

Ülkesinin en mahir okçusu Tetsuya, bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken, bir gün uzak diyarlardan gelen bir başka okçu ona meydan okur. Tetsuya, bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.

PAULO COELHO KİMDİR?

Coelho, 1947 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. İlk edebi ödülünü okulundaki bir şiir yarışmasında alan Coelho, yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarı idi.

İlk kitabını 1987 senesinde yayımlayan Coelho'nun 1988 senesinde yayımlanan Simyacı adlı kitabı en başarılı kitabı oldu. 42 ülkede yayımlanan ve 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.

Ayrıca Simyacı "Yaşayan bir yazara ait en çok tercüme edilen kitap" olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

Bir dönem ailesi tarafından akli dengesi bozuk sanılan ve üç kere akıl hastanesine gönderilen Coelho, "Veronika Ölmek İstiyor" isimli romanını bu dönemdeki tecrübelerinden yola çıkarak yazdı.

Coelho aynı zamanda Unesco'nun "Kültürlerarası Diyaloglar" programında danışman olarak görev yapıyor.

Mete Gazoz, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u ağırladı.

Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, olimpiyat altın madalyasını kazanacağını 5 sene önceden hissettiğini söyledi.