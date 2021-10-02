Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir kez daha sanatseverlerle buluştu.

Festivalin açılış töreni, Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi verdiği için katılamadığı festivalin bu yılki açılış töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapılarını 58'inci kez sinemaseverler için açtığını vurgulayan Böcek, "Antalya'daki sanat ışığı hiç sönmeyecek." dedi.

Daha sonra festivalde yarışacak filmlerden kesitler sunuldu.

Gecede uluslararası uzun metraj, ulusal uzun ve kısa metraj ile belgesel yarışmalarının jüri üyeleri tanıtıldı.

Açılış töreni sonunda sanatçı Erol Evgin konser verdi.

Festival kapsamındaki kırmızı halı geçişi sırasında siyah bir kedi de dikkatleri üzerine çekti.

PROGRAMA KOVİD-19 DÜZENLEMESİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde festival programına bazı düzenlemeler getirildi.

Birçok etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleşeceği festivalde, film gösterimleri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınırlı katılımla sadece açık hava sinemalarında yapılacak.

1 MİLYON 400 BİN LİRA ÖDÜL

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek, toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtılacak.

Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Dorota Kędzierzawska, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

Bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri, yönetmen Didem Pekün, yönetmen-senarist Pelin Esmer ve gazeteci-yazar Pınar Öğünç, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri de yönetmen-oyuncu Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist-yapımcı Tunç Şahin tarafından değerlendirilecek.

28 ÜLKEDEN 45 FİLM GÖSTERİLECEK

Antalya Altın Portakal Film Festivali, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak. Sinema dünyasını Antalya'da buluşturan festivalde 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek.

Festival filmlerini izleyecek seyircilerin, etkinliklere girişlerinde HES kodu üzerinden aşılarının olup olmadığı kontrol edilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi, 9 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

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