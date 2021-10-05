Türkiye Gazetesi

Dünyanın en prestijli ödülleri olan Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Dün, tıp dalında büyük ödülün kazananı açıklanırken bugün ise bu Nobel Fizik Ödülü açıklandı.

3 BİLİM İNSANI ARASINDA PAYLAŞILDI

Bu yılki ödül 3 bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödülün yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi’ye verildi.

İKLİM MODELLERİNİN TEMELİ

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Manabe’nin çalışmalarının atmosferdeki karbondioksitin Dünya’nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını gözler önüne serdiği belirtildi. Manabe’nin çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu kaydedildi.