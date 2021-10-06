Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Artprice tarafından yayınlanan yıllık rapora göre; dünyadaki sanat eseri satış cirosu, Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında 2,7 milyar dolara çıkarak bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ortaya çıkan rakamda pandemiyle birlikte artan online müzayedeler ve NFT sanat eseri satışlarının büyük tesiri oldu.



ABD’li sanatçı Beeple, “Everydays: The First 5.000 Days” adlı dijital sanat eserinin NFT formatını mart ayında 69,3 milyon dolara satmıştı.

Pandemi sebebiyle 2020’de sanat eserleri satışlarında üçte bir nispetinde bir düşüş yaşanmış, müzayedeciler online satış stratejisi geliştirmişti. Öte yandan rapora göre; Çin, müzayede cirolarının yüzde 40’ını alarak ABD’yi (yüzde 32) geride bıraktı. İngiltere ise yüzde 16’yla üçüncü sırada yer aldı.

YouTube videosu NFT ile 760 bin dolara satıldı ABD’de Howard Davies-Carr isimli adam, 2007 yılında, çocuğu Charlie 1 yaşındayken, 3 yaşındaki abisi Harry’nin parmağını ısırdığı bir video çekmişti. O video 14 yıl sonra NFT ile tam 760 bin dolara alıcı buldu.

NFT: Sanat mı, yoksa zenginlerin yeni oyuncağı mı? Açılımı ‘Değiştirilemez Token’ olan NFT, aslında ‘kripto sanat’ anlayışı. NFT ile bir dijital sanat eseri, bir Tweet veya video ve müzik dosyası alabilirsiniz. Ancak bir NFT’nin görüntüsünü sağ tıklayıp masaüstüne kaydetmek sizi milyoner yapmaz.