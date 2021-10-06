Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene ilk defa Haliç’teki Tersane İstanbul’da gerçekleşen Contemporary Istanbul, tarih ve çağdaş sanatı bir araya getirdi. Bugün sonra erecek ön izlemeden sonra 10 Ekim’e kadar genel ziyarete açık olacak Contemporary Istanbul, açık ve kapalı sahalarda 57 galeri ile onlarca sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Tersane İstanbul’a gelecek sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli işlerinin yer aldığı “The Yard”ı, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken “Gelecek için Bayraklar”, 15 kadın sanatçının yer aldığı “Akrasia” ve “Sıtkı Kösemen - Dönüşümler” sergileri ile 1970’lerden başlayan siyah beyaz Bodrum fotoğraflarını hafta boyunca görme fırsatı bulacak.

Contemporary Istanbul ilk defa online Türkiye’nin en prestijli sanat fuarlarından olan Contemporary Istanbul (CI), ilk defa yarın online ortamda başlıyor.