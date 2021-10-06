Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN | TAŞKENT

Özbekistan’ın bozkırlarında otomobille ilerlerken, şoförlüğümüzü yapan genç adam, bizimle Türkçe konuşmaya başlıyor. Şaşırıp, nasıl Türkçe öğrendiğini sorduğumuzda gülümseyerek “Türk film ve dizilerinden!” diyor. Ama “Çukur” ve benzerlerini daha çok seyrettiğini söylüyor!

Türk dünyasının manevi merkezi Özbekistan, Türkiye’ye ve sinemasına en çok rağbet gösterilen memleketlerden biri. Bu rağbet ve sevgi ise geçtiğimiz hafta bir kucaklaşmaya dönüştü.

Türk sinemacılardan meydana gelen bir topluluk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Misbah Demircan’la birlikte 23 sene sonra tertiplenen 13. Uluslararası Taşkent Film Festivali için ata topraklarındaydı... Festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği tarafından “Türkiye Özel Bölümü” gerçekleştirildi. Türkiye aynı zamanda şeref misafiriydi…

USTALAR BİR ARADA

Kimler orada değildi ki? Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Özcan Deniz, Erkan Petek Kaya, Oktay Kaynarca... Hepsi hem filmleriyle hem de özel programlarla Özbek sinemaseverlerle buluştu. Kırmızı halıda Türk sinemacılar peş peşe ilerlerken, Özbekler tanıdık bir dost görmüşçesine fotoğraf çekme yarışına girdiler. Politik sebeplerle uzun yıllar film festivallerinden uzak kalan Özbekistan’da, 40 ülkenin katılımıyla gerçekleşen faaliyetin gözdesi hâliyle Türk sinemacılardı...



Özbekistan Türkiye Film Günlerinin açılışında yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Özbek kıyafeti giydi...

BİZİ AĞABEY GİBİ GÖRÜYORLAR

Festival çerçevesinde Taşkent’te bulunan Ercan Kesal, sorularımızı cevaplayarak “Bu ülke uzun yıllar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin içerisine kaldı. Dolayısıyla insanların kendilerini ifade etme alanı kısıtlandı. İyi bir yerellik yakalamıyorsanız, oradan evrensellik çıkaramazsınız. Özbekler bu bahtsızlığı yaşadılar. Şimdi bir çaba içerisinde olduklarını görüyorum. Umarım, kendi yerelliklerini yaşarlar ve üretime yansıtırlar” diyor. Usta oyuncu ve yönetmen “İnsanlar burada bizi ağabey gibi görüyorlar ve katıksız bir muhabbetle yaklaşıyorlar” derken röportajı kesip kendisine “Abi, sizi çok seviyorum” diye hitap eden bir Özbek, fotoğraf çektirmek için sıraya geçiyor. Kesal ise sözlerine şöyle devam ediyor: Bize verilen kıymeti, sorumluluk hissiyle değerlendirmemiz lazım.Onlar bizi ağabey olarak gördüyse, demek bizim kardeşimiz. Hikâye bu kadar basit…



Ercan Kesal sorularımızı cevapladı.

ANADOLU’DA GİBİYİM

Oyuncu Oktay Kaynarca ise Türkiye ile Özbekistan’ın ortak bir kaderi paylaştığını vurgulayarak “Bu coğrafyadaki insanların kaderleri birbirine benzer. Bunu hissetmeleri durumunda bu ülkeler lehine birçok şeyin çok hızlı değişeceğine inananlardanım. Bunun çok büyük bir güç olduğuna inanıyorum. Burada Anadolu’daymış gibi karşılanmaya alıştım. Kendi topraklarımda gibi geziyorum” diyor.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası, Kovid-19 salgını önlemleri ile beraber kırmızı halı geçişiyle başladı.

Engelsiz Filmler'de "absürt" bir seçki Engelsiz Filmler Festivali, gündelik hayatın akışına aykırı Absürt seçkisiyle, beklenmedik davranışları, anlam verilemeyen şeyleri ve daha önce hiç yan yana düşünülmeyen olayları seyirciyle buluşturacak.