Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kariyerinin başında karikatüristlik yapan Cem Yılmaz, Twitter’daki paylaşımında “Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya bir şey değil” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz’ın meydana getirdiği 5 NFT eser, OpenSea isimli dijital platformda teşhir ediliyor. Sanatçının çizimlerine verilen en yüksek teklifin ise 5,5 Ethereum olduğu görülüyor.



Cem Yılmaz'ın satışa çıkardığı NFT eserlerden bazıları

YouTube videosu NFT ile 760 bin dolara satıldı ABD’de Howard Davies-Carr isimli adam, 2007 yılında, çocuğu Charlie 1 yaşındayken, 3 yaşındaki abisi Harry’nin parmağını ısırdığı bir video çekmişti. O video 14 yıl sonra NFT ile tam 760 bin dolara alıcı buldu.

NFT: Sanat mı, yoksa zenginlerin yeni oyuncağı mı? Açılımı ‘Değiştirilemez Token’ olan NFT, aslında ‘kripto sanat’ anlayışı. NFT ile bir dijital sanat eseri, bir Tweet veya video ve müzik dosyası alabilirsiniz. Ancak bir NFT’nin görüntüsünü sağ tıklayıp masaüstüne kaydetmek sizi milyoner yapmaz.

