Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Abdal Mahallesi’nde bulunan 80 yıllık dükkanında cami, minare, şadırvan, minber, kubbe alemleri ve şamdan yapan 57 yaşındaki zanaatkâr Rıza Akbalış, dünyanın her tarafından telefonla sipariş alıp kargoyla gönderiyor. Romanya, Macaristan, Fransa, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Amerika’ya sipariş veren Akbalış, Türkiye genelinde alem yapan sadece beş kişi kaldığını söyledi. Kendi ailesinin 130 yıldır bu mesleği icra ettiğini söyleyen Akbalış, "3 kuşaktır atalarımızdan kalan 130 yıllık mesleğimizi kardeşimle beraber sürdürüyoruz”

“ÇIRAK BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ”

Ayrıca Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan devlet sanatçısı unvânını da aldım. Yaptığımız alemler bakır olduğu için 300 seneye kadar dayanıyor ve çürümüyor. En küçük alem yirmi beş santimden başlıyor, iki buçuk metreye kadar çıkıyor. Ulucami, Yeşil Cami, Orhan Cami ve Emir Sultan Camii’nin alemleri karardığı için onları da onardık. Son zamanlarda ise Allah ve Muhammed yazılı şamdanlar yapıyoruz. Yetiştirecek çırak bulmakta hakikaten zorlanıyoruz. Devletimizden hem maddî, hem de eleman yetiştirme bakımından destek bekliyoruz. Çocukların kaybolmaya yüz tutan mesleklere yönlendirilmesiyle bu iş çözülebilir’’ dedi.

Diyanet'ten uyarı: Cami içlerine sıra koymayın Diyanet’in hazırladığı kılavuzda, cami içine sıra konulmaması, kıble tespitinin mutlaka Müftülük tarafından yapılması, ihtiyaca ve nüfus yoğunluğuna göre cami yapılması tavsiye edildi.