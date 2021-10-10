Türkiye Gazetesi

Etkinlikleri sadece resim sanatıyla sınırlı olmayıp festival alanında çağdaş heykeltıraşların çalışmaları sergilenmiş, çeşitli sanat konuların bilgilendirme seminerleri yapılmış, yapılan çalışmalarla sergi ve müzayedeler düzenlenmiş, danslar, canlı performanslar, pandomim gösterileri ve mini tiyatro çalışmaları gerçekleştirileştirilmiştir. Bu çalışmalar ile sanatı sanatsever açısından ulaşılabilir kılmak ve genç sanatçıların bir taraftan bilgi tecrübesini artırırken diğer taraftan bu gençler için sanat hayatlarının başlangıç aşamasında fark edildiklerini, önemsendiklerini ve desteklendiklerini vurgulayarak daha uzun soluklu mücadeleye hazır olmalarını sağlamayı hedeflenmiştir.

Festivalin geçmiş yıllarında ROTARY, SERÇEV ve TED Türk Eğitim Derneği ile Blue Brush ve Hobby Brush adlı iki sosyal sorumluluk projesi yürütülmüştür. Bu iki sosyal sorumluluk projesi kapsamında elde edilen gelirlerin tamamı eğitime destek amacıyla TED Türk eğitim Derneği’ne devredilmiştir. Bu yılda yapılması planlanan Blue Brush Sosyal Sorumluluk projesi ile yardımlaşma ruhu sürdürülmeye çalışılacaktır.

Canlı performans esnasında yapılacak resimler, her sanatçı için oluşturulacak mini atölye-galeride sergilenerek izleyici ve sanat alıcıları ile anında iletişim kurmaları ve sanatçı sanatsever bütünleşmesi sağlanacaktır.

"Başkent Sanatla Renkleniyor" temasıyla Bilkent Center Sanat Sokağı'nda başlayan festival, bu yıl da yerli ve yabancı bir çok resim ve heykel sanatçısı ile müzisyen ve dansçıları ağırlayacaktır.

Festivalde geçtiğimiz yıllarda Ukrayna, İspanya, Kuveyt, Yunanistan, Umman, İran, Makedonya, Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiye'den de birçok sanatçı yer almıştır. Üçüncüsü 2019 da gerçekleşen festivale o yıl yerli ve yabancı toplam 83 sanatçı katılmıştır.

Her yıl üzerine başka değerler ekleyerek devam eden Festivalimiz, bir Türkiye ve Ankara markası olma yolunda önemli adımlar atmış ve 2019 da henüz 3.sü gerçekleştirilmiş genç bir festivalken ULUSLARARASI MARCOM ÖDÜLLERİ ÖZEL ETKİNLİK kategorisinde PLATINIUM ÖDÜL’e layık görülmüş olmanın haklı mutluluğunu yaşamıştır.

Yine tam bir sanat şöleni halinde gerçekleştirmeyi planladığımız festival hakkında bilgi veren Küratör ve Festival Başkanı Rahmi Çöğendez, "Bilkent Sanat Festivali'nde bambaşka bir dünya oluşturmak istiyoruz. Ankara'nın dolayısıyla Türkiye'nin böyle sanat etkinliklerine ihtiyacı var" dedi ve ekledi

“ Ekim ayında ANKARA yine sanatla, sanatçılarla gelen izleyicileri ile bütünleşip, renklenecek. Hepinizi bu festivale bekliyoruz. “