Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü Hector Orozco’nun üstlendiği "Nazarín" sergisi İspanya’dan sonra ilk defa İstanbul Sinema Müzesi'nde görülebiliyor. Sergide filmin çekimleri sırasında ünlü fotoğrafçı Manuel Álvarez Bravo tarafından çekilen enstantanelerin yanı sıra Nazarín’in 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eser sanatseverlere sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Televisa Vakfı (Fundación Televisa), Meksika Büyükelçiliği, Film Yönetmenleri Derneği ve İstanbul Sinema Müzesi işbirliği ile açılan sergi, 21 Kasım’a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde gezebilecek. Benito Pérez Galdós romanından sinemaya adapte edilen ve Meksika’da yaşayan bir rahibin iç sorgulamalarını konu alan Nazarín, Luis Buñuel tarafından 1958’de Meksika’da çekildi.

Usta hattat Halim Özyazıcı'dan yadigar kalanlar gün yüzüne çıktı Sanatı yasaklanınca yıllarca bağcılık yapmak mecburiyetinde kalan ama elinden kalemi düşürmeyen hat sanatçısı Halim Özyazıcı’nın çalışma azmini ortaya koyan eserleri, Kazlıçeşme Sanat’ta açılan sergiyle gün yüzüne çıkıyor.