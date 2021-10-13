Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde (KTSM) görülebilen “Solar: Güneşe Dair” adlı sergi, sanatçının tabiattan malzemeleri dönüştürerek meydana getirdiği son dönem “dokuma resimlerinden” meydana geliyor. Bitki, yiyecek atıkları, toprak ve taşları, buharlama ve kaynatma gibi çeşitli süreçlerden geçirerek sürdürülebilir malzemelere dönüştüren Smith, 11 eser ortaya koyuyor.

Sanatçı Smith, dünyanın karşı karşıya olduğu atık problemi ve çevresel duyarsızlığa karşı tabiatla irtibatımızı, güneşe dönerek yeniden inşa etmemiz gerektiğine vurgu yapıyor.

Küratörlüğünü Yonca Keremoğlu ve Rana Kelleci’nin üstlendiği “Solar: Güneşe Dair” 28 Ekim’e kadar Karaköy’deki KTSM’de açık olacak.

Ayşe Gülnev Osmanoğlu: Sürgünün hüznünü ruhumda taşıyorum Büyük dedelerinden Sultan V. Murad’ın hayatını romanlaştıran Ayşe Osmanoğlu “Türkiye’de mümkün mertebe daha fazla zaman geçirmeye çalışsam da hep bir yere ait olmadığım hissine kapılırım. Ruhumda, uzun yıllar sürgünde kalmanın bir neticesi olarak, babamdan bana geçtiğine inandığım bir hüzün var” diyor.