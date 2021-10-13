Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu sene 23-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan festivalin açılış filmi, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic’in “Not So Friendly Neighbourhood Affair” olacak.

Film, Zagrebli bir kadının Saraybosna’ya en iyi kebabı yemek için gelmesini ve yapılan küçük bir jestin birçok kişinin hayatını altüst etmesini işliyor. Eser, Türkiye prömiyerini festivalin açılış töreninin ardından yönetmen Danis Tanovic’in katılımıyla yapacak.

Festivalin kapanışı ise başrolünde Benedict Cumberbatch’in olduğu “The Electrical Life Of Louis Wain” filmiyle yapılacak.

Uluslararası Bilkent Sanat Festivali başlıyor 4. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, 13-20 Ekim tarihleri arasında Bilkent Center’da Ankaralılarla buluşacak. Festival, yerli ve yabancı 35 resim ve heykel sanatçının katılımıyla gerçekleşecek. Bilkent Sanat Festivali’nde resimden müziğe, dans gösterilerinden workshoplara kadar birçok sanat dalı, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hacı Bektaş-ı Veli hatırasına film festivali Geçtiğimiz yıllarda Yunus Emre gibi önemli gönül dostu isimler anısına gerçekleştirilen Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali dörüdüncü yılında Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleşecek.