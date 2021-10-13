Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Büyük Sultan’ın Veziriazam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği 1462 tarihli (Hicri 866) ferman, 21 Ekim’de Londra’da yapılacak “Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale” adlı açık artırmada yeni sahibinin olacak.

114 cm uzunluğunda, siyah mürekkeple yazılmış ferman, âdet olduğu üzere besmeleyle başlıyor ve Sultan Fatih’in tuğrasını taşıyor. Plakas Auctions tarafından müzayedeye konulan eserin açılış fiyatı ise 80 bin paunt yani yaklaşık 980 bin TL...

Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.

Paleontoloji Müzesi’nin temelleri atıldı! 7.5 milyon yıllık fosiller sergilenecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.