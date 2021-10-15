Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

"SON DÜELLO"

METOO ORTA ÇAĞ'DA!

Malumunuz 2017’de ABD’de cinsel saldırıları ifşa için başlayan #MeToo akımı Hollywood çıkışlıydı ve Hollywood filmlerine de ilham kaynağı oldu. Feminizm temelli bu cereyan, sonunda Orta Çağ’a kadar uzandı! Üstelik bunu yapma vazifesi de “Gladyatör” ve “Cennetin Krallığı” gibi dönem filmlerinin yönetmeni Ridley Scott’a düştü!

Yönetmenin bu hafta vizyona misafir olmaya başlayan “Son Düello” (The Last Duel) filmi, 14. asrın Avrupa’sında yaşanan gerçek bir hikâyeden yola çıkarak günümüzün meselelerine ses oluyor. Eser, tecavüze maruz kaldıktan sonra haklılığını ispat için harekete geçen, sonunda kocasının kendisi için tehlikeli bir düelloya giriştiği soylu kadının hikâyesini merkezine alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer ve Ben Affleck gibi yıldızlar var.

FARKLI “DOĞRULAR”

Eric Jager’ın aynı isimli tarihî romanından sinemaya adapte edilen eser, çetin geçeceğe benzeyen bir düello sahnesiyle açılıyor. Sonrasında üç ayrı kişinin gözlerinden aynı hadisenin gelişimini seyrediyoruz. Önce koca Sir Jean, sonra tecavüzle suçlanan Jacques Le Gris ve nihayetinde bayan Marguerite de Carrouges...

Jean, gayet “duygusal” sebeplerle soylu kadın Marguerite’le izdivaç yapıyor ama çeyiz olarak vadedilen bir arazi yüzünden eski dostu, lord yamağı Jacques Le Gris’yle arası bozuluyor. Bunun için açtığı dava ile kale komutanı olması engellenen Jean’un eşi, talihsiz hadiseyi yaşıyor. Hesaplaşma için istenen düellonun sonunda ise Marguerite’in yakılarak öldürülme ihtimali var... Bu hikâyenin anlatıldığı, filmin üç kısımda hakikat nüanslarla değişiyor. Sonunda “kadının beyanı esastır” minvalinden “hakiki” hikâyeyi görüyoruz...

'Son düello' filminde Matt Damon ve Adam Driver karşı karşıya geliyor.

“GLADYATÖR” GİBİ DEĞİL

Ridley Scott, tarihe meraklı bir yönetmen ama maziye odaklandığı her film, “Gladyatör” gibi başarılı olmadı. Scott, bu filminde de yedi asır evvelinin Avrupa’sını görsel olarak incelikli dekorlar ve iyi çalışılmış kostümlerle tasvir ediyor ama işin fikri tarafında seyirciyi anakronizme itecek bir bakış açısı kullanılıyor. Modern dünyanın ön kabulleri üzerinden Orta Çağ’da erkeklerin hâkim olduğu hayat düzeni, kilise ve etrafında gelişen paradigmalar tenkit ediliyor. Hikâyenin üç kişinin gözünden aktarılması ise orijinal bir anlatım meydana getirmekle birlikte eserin gereksiz yere uzamasına (2,5 saat) ve senaryonun zaman zaman karmaşıklaşmasına yol açıyor. Genelde yavaş bir temposu olan filmde, savaş sahneleriyle bu durum kırılıyor. “Gladyatör”den izler taşıyan finaldeki düello sahnesi ise tabirden öte “nefesleri kesiyor”. Oyunculukların kaliteli olduğu filmde Matt Damon ve Adam Driver’ın birlikte olduğu sahneler oyunculuk kalitesiyle tesirli oluyor…

Yönetmen: Andy Serkis

Tür: Aksiyon, fantastik

Ülke: ABD

VENOM’DA İKİNCİ HALKA

BİZ AYRILAMAYIZ!

Marvel çizgi roman dünyasının sıra dışı kahramanı “Venom” 2007’de beyazperdede görünüp 2018’de solo bir filmle karşımıza çıkmıştı... “Venom: Zehirli Öfke” adlı filmde; beceriksiz gazeteci Eddie Brock, vücudunu ele geçiren uzaylı simbiyot Venom’la ittifak kurmuştu.

Venom o dönemde başka bir boyut kazanan Marvel-DC Comics cephesinin eleştirmenlerce beğenilen bir “askeri” olamadı ama seyirciyi celp edip, dünya çapında 856 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi bildi. Şimdi aradan üç sene geçmişken serinin yeni filmi “Venom: Zehirli Öfke 2”, pandemi tehirlerinden sonra seyirciye selam çakıyor. Tom Hardy hikâyesinde emeği olduğu filmde başrolde yer alırken ona Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham ve Woody Harrelson refakat ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise oyunculuğunun yanında “Mogli: Orman Çocuğu” filmini de çeken Andy Serkis var.

USANDIRAN BİRLİKTELİK

Artık Eddie ve Venom, uzun zamandır aynı bedenle birlikte, aynı evi de paylaşmaktadır. Ancak birbirilerine muhtaç olan ikili, çok da mutlu değildir. Biri, hayatta kalmak için beyin yemek mecburiyetindedir ve doğrusu, insanları görünce kendini zor tutmaktadır. Başarısız Eddie ise dizinlemeye çalıştığı canavardan ve evdeki tavuklarından usanmıştır. Eddie, seri katil Cletus Kasady ile röportaj yapmayı başarıp cinayetlerin sırrını çözünce büyük bir şöhrete kavuşur. Ancak ikilinin birlikteliği bir tartışma sonrasında bozulur. Bu esnada Cletus Kasady, bir “ısırıkla” tehlikeye dönüşünce iEddie ve Venom tekrar birlikte olmaya zorlanır...

KISA BİR SÜPER KAHRAMAN FİLMİ

Bir buçuk saatlik kısa bir süper kahraman filmi olan “Venom 2”de sathi kalan bir devam hikâyesi işleniyor. Başı sonu belli eserde merkeze konan Venom ile Eddie’nin çarpışması da derinleştirilemiyor ama zaman zaman renkli bir mizah oluşturuluyor. Filmde iyi efektler ve dikkate değer animasyonlarla da güçlü bir görsel anlatım yakalanıyor. Tom Hardy ise oyunculuğuyla sırıtmadığı gibi göz de doldurmuyor...

Yönetmen: Prano Bailey-Bond

Tür: Korku

Ülke: İngiltere