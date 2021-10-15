Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni”nin dördüncüsü Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşti. Türk sinemasının 107. yılı onuruna SİNEGED (İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği) ve SE-SAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından düzenlenen ödül töreninde; Perran Kutman, Mesut Uçakan ve Metin Devrim gibi Yeşilçam’a damga vurmuş isimlerin yanı Meryem Uzerli, Caner Cindoruk, Afra Saraçoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler de mükâfat aldı.

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan 2 isim belli oldu. Ödülü David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi

Altın Portakal’da ödül gerginliği: Tamer Karadağlı’nın tavırları geceye damga vurdu Bu yıl 58. düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın olurken ödülü Yalçın’a veren Tamer Karadağlı’nın hareketleri geceye damga vurdu. Yalçın, yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.