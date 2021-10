Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonu ile gerçekleşecek olan 7. Âlemlere Rahmet Kısa Film Festivali’nin Uluslararası Jürisine “You All Are Captains”, “Mimosas” ve “Fire will Come” gibi filmleriyle tanınan İspanyol yönetmen Oliver Laxe başkanlık edecek.

Dopdolu bir film antolojisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan festivalde yönetmen, 25 Kasım günü sinema meraklılarıyla tecrübelerini paylaşacak.

