Türkiye Gazetesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, Londra’da satışa çıkarılacağı açıklanan vakfiye için İnterpol’e iade için başvurdu. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü. Türkiye’nin girişimleri sonuç verdi ve vakfiye satıştan geri çekildi.

Fatih Sultan Mehmed Han tuğralı vakfiye ‘Besmele’ ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor.

114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.

Sultan Fatih'in fermanı Londra'da satılacak Fatih Sultan Mehmed’in fermanı, İngiltere’de müzayedeye çıkıyor.