Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan faaliyet ve politikalar doğrultusunda 2022'de Mimar Sinan’ın hayatından bir kısmı anlatan opera eseri “Sinan Operası” sahnelenecek. Öte yandan taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda fonksiyonellik kazandırılacak.

Öncelikle 125 vakıf eserinin restorasyonu uluslararası standartlara göre tamamlanacak. Türkçenin zenginliğinin kayıt altına alınması için de “etimolojik sözlük” ile “Türkiye Türkçesi Ağız Atlası” projesi nihayete erdirilecek.

ESER SAYISI 250'YE ÇIKARILACAK

Kültürel yayınlara daha fazla sayıda okurun ulaşımını temin etmek üzere e-Kitap formatında daha fazla sayıda eserin kamu yayını olması sağlanacak. Türk Klasik Eserlerinin Dijital Ortama Aktarılması Projesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı eser sayısı 250’ye çıkarılacak.

Türk Tarih Kurumunca da 50 tıpkıbasım, 35 yeni yayın ve üç süreli yayın yapılacak.

Bakan Ersoy: Kültür Sanat yolculuğunu başlatıyoruz Beyoğlu Kültür Yolu Festival, Galataport’ta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Sanatçıların yeni gelir kapısı: NFT Dünya genelinde etkili olan NFT fırtınası, Türkiye'deki ünlü isimlerin de dikkatini çekmeye başladı. Sanatçılar, 'takas edilemez jeton' anlamına gelen NFT'lerden servet kazanıyor.