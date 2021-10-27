Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Namı bütün dünyaya yayılan Çelebi’nin ömrü boyunca meydana getirdiği eserlerden seçilen bir antoloji, Kadırga Sanat Galerilerinde “Ketebehu Hasan Çelebi” adlı retrospektif sergide görülebiliyor.

Yirmi beş farklı koleksiyoncudan derlenerek hazırlanan sergide Çelebi’nin hüsnühat eserlerinin yanı sıra, hoca ve öğrencilerinin çalışmaları da yer alıyor. Farklı yazı çeşitlerine yer verilen sergide; talik, celi divanı, sülüs, nesih, muhakkak yazı örnekleri ve yazı kalıpları bulunuyor. Sergiyle hat sanatının senelere yayılan gelişimi de ortaya konuyor.

“Ketebehu Hasan Çelebi” 24 Aralık’a kadar Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerinde görülebilecek.

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