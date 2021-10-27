Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Anadolu eserlerinin öz yurduna dönüş serüveni devam ediyor. Bu defa Hattiler dönemine ait, yaklaşık 4250 senelik altın gaga ağızlı testi, Türkiye’ye iade edildi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başladı.

Müzede yapılan iade töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin topraklarından illegal yollarla koparılan kültür varlıklarının iadesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Ersoy “Yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın iadesi önemlidir ancak bu safhaların sonu ancak yurt içindeki kültür varlıklarımızın korunmasıyla gelecektir” dedi. Ersoy, vatandaşlara “Kaçak kazıların önlenmesi için el ele vermeli, şüpheli her durumu, bakanlığımıza veya kolluk kuvvetlerimize haber vermeliyiz” ricasında da bulundu.

32 SENE EVVEL SATIN ALINMIŞ

Koleksiyoncu Sir Arthur Gilbert, gaga ağızlı testiyi 1989’da Los Angeles’ta satın aldı. Londra’daki Victoria Müzesine ödünç verilen gaga ağızlı testinin, Anadolu’dan kanun dışı yollarla çıkarılmış olabileceği düşüncesiyle araştırmalara başlandı.

Gilbert Sanat Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçmesinin ardından eserin iade süreci tamamlandı.

Dünyanın en eski yıldız haritası! Müzede ziyaretçilerini bekliyor Almanya’nın Nebra kentinde 1999 yılında ortaya çıkarılan dünyanın en eski yıldız haritası bulundu. Yetkililer tarafından koruma altına alınan harita, İngiltere’de bulunan British Museum'da sergilenecek. UNESCO Dünya Belleği listesinde bulunan 3 bin 600 yıllık eser, ilk insanların astronomi bilgilerini içeriyor. Bununla birlikte araştırmacılar, tekerin, inşa ediliş amacı hala sır olarak kalan Stonehenge'a ilişkin bilinmeyenleri ortaya çıkarması hedefleniyor.

Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.

Müze sayısı arttı ziyaretçiler azaldı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2020 yılına ilişkin “Kültürel Miras İstatistikleri” pandeminin tesirlerini gözler önüne serdi.