Türkiye Gazetesi

Ekonomik nedenlerden dolayı kapısına kilit vurulan Yeşilçam Sinema Sinema Salonu, Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatseverleri, artık "AKM Yeşilçam Sineması" olarak ağırlayacak.

Bakanlıkça yeniden inşa edilen İstanbul AKM'nin çatısı altına giren sinemanın yeni salonu, son teknoloji imkanlara sahip olacak. Salonda tematik gösterimler, yönetmen ve oyuncu söyleşileri, kısa ve belgesel film seçkileri ile eğitimler ve atölyeler düzenlenecek.

Gösterim programında, bağımsız uzun metraj filmlerin yanı sıra kısa ve belgesel filmlere de yer veren Yeşilçam Sinema Salonu, yönetmen, oyuncu ve ülke temalı film haftaları ile birçok kısa ve belgesel film festivaline de ev sahipliği yapmıştı.

Sinema alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek birliklerinin sayısız eğitim programının uygulama yeri olan çeyrek asırlık sinemanın bulunduğu bina, ekonomik gerekçelerle otele dönüştürülme kararı alınması nedeniyle kapanmıştı.



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