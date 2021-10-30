Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

SIRLI BİR KORKU FİLMİ: BOYNUZLAR

DEHŞETİN KAYNAĞI ABD'NİN MAZİSİ

‘Korku filmi seyredemiyorum’ diyen sinemaseverler belki de hiç olmadığı kadar çoğalmışken, korku sineması da orijinal ve sofistike örnekler ortaya koymaya devam ediyor. Son yıllarda meydana gelen yeni damarda; “Get Out”, “Ayin”, “Midsommar” gibi filmlerde, bilindik klişeler yerine daha derinlikli unsurlarla seyirci korkuya davet ediliyor. Tabii yeni bir yol açılmışken “vasat” örnekler de buradan geçiyor!

Birçok film gibi pandeminin başından beri defalarca vizyon tarihi tehir edilen “Boynuzlar” (Antlers) da bu hafta sinemalara misafir olmaya başladı. Yönetmenliğini “Vahşiler” ve “Black Mass” gibi filmlerden tanıdığımız Scott Cooper’ın yaptığı korku janrındaki eserde “Americans” dizisiyle nam salan Keri Russell’ın yanı sıra Jeremy T. Thomas, Jesse Plemons ve Graham Greene gibi oyuncular rol alıyor.

İKİ YARALI KUŞ

Nick Antosca'nın “The Quiet Boy” (Sessiz Çocuk) adlı kısa hikâyesine dayanan film, hayatında sırlar bulunan bir öğretmen ve öğrencinin hikâyesini kesiştiriyor. Çocukluğunda aile içi istismara maruz kalan Julia (Keri Russell) yıllar sonra sakin bir ABD kasabasındaki babaevine geri döner ve şerif kardeşinin yanında kalarak öğretmenlik yapmaya başlar. Derken sınıftaki üstü başı kir içinde, boynu bükük Lucas isimli çocuk dikkatini çeker. Derste kendisinden bir halk hikâyesi anlatmasını istediği Lucas, oldukça kasvetli şeyler dile getirir ve bir katilin elinden çıkmışa benzeyen çizimler yapar. Belli ki çocuk bir şeyler saklamaktadır. Onunla empati kurarak, hayatını araştırmaya başlayan öğretmen Julia, bir istismar hikâyesi bulmayı beklerken dehşetli ve “gerçek üstü” bir tabloyla karşılaşır…

SİS ORTADAN KALKINCA…

Spoiler vererek anlatmak gerekirse: Scott Cooper, iki yaralı hayatı bir araya getirerek, sırlı bir hikâye üzerinden seyirciyle bağlantı kurmaya çalışıyor. Başta merak hisleri kamçılansa da, eser o kadar yavaş bir tempoyla ilerliyor ki, seyirci uyuklamaya itiliyor. Kızılderili mitolojisinde insan eti yiyen bir karakter olan Wendigo da korku unsuru olarak merkeze yerleştiriliyor. Ama nihayette sır sisi ortadan kalktığında güçlü bir hikâye kalmıyor…

BUMERANG GİBİ

“Boynuzlar”ın dikkat çekici alt metinlerinde ise Amerikalıların Kızılderililere yaptıkları katliamlara ve son yıllarda abartılı bir şekilde öne çıkarılan iklim mevzuuna dair vurgular var. Bir noktada “Yerlileri yurtlarından edip tabiatı kömür madenleriyle mahvederseniz başınıza çok şey gelir!” deniyor.

REALİST BİR ATMOSFER VAR

Öte yandan görüntü yönetmeni Florian Hoffmeister, iç karartıcı ama realist bir atmosfer meydana getiriyor. İşin oyunculuk cephesi ise ortalamanın epey üzerine çıkıyor. Her ne kadar hikâye, kendilerini göstermelerine yeterince fırsat vermese de Keli Russell ve erkek kardeşi rolündeki Jesse Plemons, ustaca oyunculuk performansları sergiliyor.

Hasılı “Boynuzlar” farklı konseptte bir korku filmi ama seyircinin bağ kurabileceği bir eser değil...

Yönetmen: Scott Cooper

Tür: Korku, Gerilim

Ülke: ABD

"YENİ DÜZEN"

SINIFLAR ARASI SIKIŞMA

Distopik “Yeni Düzen” filminde fakir ve zengin arasındaki çatışma, sert ama seyirciyi düşünmeye sevk eden bir üslupla işleniyor.

Tanınmış Meksikalı Yönetmen Michel Franco, “Yeni Düzen” filminde sınıf çatışmalarına farklı yerlerden bakarak tesirli bir distopik dram ortaya koyuyor. Geçen sene Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan" mükâfatını kazanan eserde; Naián González Norvind, Diego Boneta ve Fernando Cuautle gibi isimler başrolde... Bilinmeyen gelecekte geçen eserdeki hikâye şöyle: Koyu tenlilerin beyaz iş adamı ve bürokratlara hizmet ettiği sosyete düğünü başlamışken, şehirde gösteriler yaşanmaktadır. Her tarafa yeşil boyalara atılır, evler kundaklanır. Bu esnada düğün evinin eski hizmetçisi, acil ameliyat olması gereken yakını için kapıyı çalar. Erkeklerin gaddarlığına rağmen gelin Marianne, düğününü bir kenara bırakıp, eski hizmetçileri için para bulmaya çalışır. Bu esnada düğünü basan devrimciler, oldukça kanlı bir katliama girişirler...

YÜZE İNEN TOKAT MİSALİ

Giderek yükselen bir tempoya sahip olan eser, seyirciyi peşinden sürükledikten sonra âdeta yüze inen bir tokat tesiri yapıyor. İyi ve kötü arasındaki gri tonlara odaklanılan filmde, birçok şey seyirciye bırakılsa da, zengin kızı Marianne'nın dramı üzerinden bakıldığında devrimlerin anlatıldığı gibi olmadığını okumak pekâlâ mümkün. Eser böylece “sosyal adalet” mefhumuna ideolojilerden sıyrılarak bakma şansı veriyor. Mizaha ve “soft” unsurlara neredeyse hiç yer bırakılmayan “Yeni Düzen”de, fazlasıyla rahatsız edici sahne mevcut. Bu sebeple herkese tavsiyeyi şayan değil.

Yönetmen: Michel Franco

Tür: Gerilim

Ülke: Meksika, Fransa

"İSTANBUL MUHAFIZLARI"

RESMÎ TARİHİN ANİMASYON HALÎ

“İstanbul Muhafızları” adlı çizgi filmin beyazperde serüveni ikinci filmle devam ediyor. Ders kitaplarındaki tarih anlatımının tekrar edildiği "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları"nda, 1920 yılına ışınlanarak tarihin akışını değiştirmeyi planlayan karakterleri durdurmaya çalışan İstanbul Muhafızları'nın serüveni işleniyor. Gürgen ile Azmi, zaman makinesiyle yolculuk yaparak 1920 senesine ışınlanırlar. Maksatları, 23 Nisan'da toplanacak Meclis'i engellemek ve tarihin akışını değiştirmektir. İstanbul Muhafızları, ikilinin peşinden 1920 senesine ışınlanır ve Cumhuriyet için mücadele başlar! Yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı'nın yaptığı filmin seslendirme kadrosunda Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas, Nihan Omuz, Ali İhsan Bozdemir, Bartu Kerem Yüksel ve Ufuk Yüksel bulunuyor.

Yönetmen: Çağrı Can Bayraklı

Tür: Animasyon

Ülke: Türkiye

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