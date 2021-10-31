Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurul, “Yabancı Dilde En İyi Film Dalı”nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filminin, 94’üncü Akademi Ödüllerindeki (Oscar) adayı olarak Türkiye’yi temsil etmesi kararlaştırıldı.

HASAN'IN GEÇMİŞİYLE HESAPLAŞMASI ELE ALINIYOR

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiğini “Bağlılık Hasan” filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde gerçekleşmişti. Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikâyesini anlatıyor. Yıllardır beklediği güzel haberi alıp hac için Mekke’ye gitmeye hazırlanan Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

Oscar Ödüllerinde tarih yazan Çinli yönetmene ülkesinde sansür Oscar Ödül Töreni’nde en iyi yönetmen ödülünü kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Çinli Chloe Zhao’nun başarısı ülkesinde görmezden gelindi.

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