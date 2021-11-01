Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Ara Güler Müzesinin hazırladığı sergideki fotoğraflarda, Kültür ve Turizm Bakanlığının “Kültür Yolu Projesi” aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinden izler bulunuyor. Sergi 31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak.

Rus ressamlar şifayı ebruda buldular Ebru sanatının duayen ismi Hikmet Barutçugil, Rus coğrafyasından beş ressamla bir araya geldi ve ortak eserler üretti. Ebru üzerine resim yapan Rus sanatçılar, pandeminin negatifliklerini, klasik sanatla yok ettiklerini söyledi.