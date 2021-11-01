Murat ÖZTEKİN
23-30 Ekim tarihleri arasında yapılan festivalin Atlas Sinemasında gerçekleştirilen ödül töreninde, “Ulusal Kısa Kurmaca”, “Ulusal Kısa Belgesel”, “Uluslararası Kısa Kurmaca” ve “Uluslararası Kısa Belgesel” film yarışmalarının kazananları açıklandı.
Gecede yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödüllerini aldı.
Rus ressamlar şifayı ebruda buldular Ebru sanatının duayen ismi Hikmet Barutçugil, Rus coğrafyasından beş ressamla bir araya geldi ve ortak eserler üretti. Ebru üzerine resim yapan Rus sanatçılar, pandeminin negatifliklerini, klasik sanatla yok ettiklerini söyledi.