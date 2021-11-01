Türkiye Gazetesi

Başarılı müzisyen, besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu, 19 Kasım'da İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek. Turkcell Sahnesi'nde konser verecek olan genç sanatçıya, babası, müzisyen, besteci, müzikolog ve tar üstadı Piris Eliyahu, perküsyonda Rony Iwryn, klavyede Haim Weiss, gitar ve klavyede ise Adi Rotem eşlik edecek.

150 YILLIK ENSTRÜMAN

Eliyahu, "Endless" turnesinin parçası olarak vereceği konserde, sevilen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını seslendirecek. Müziğin her şey olduğu bir evde büyüyen ve dört yaşında keman çalmaya başlayan Eliyahu, 16 yaşındayken müzikal yolculuğuna başladı. Lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanışan Eliyahu, Azerbaycan'a giderek Adalet Vezirov'dan ders aldı. Müzisyen olan babası Piris Eliyahu'nun izinden giden ve ona birçok çalışmasında eşlik eden sanatçı, usta müzisyenlerle birlikte 150 yıllık enstrümanını dünyanın birçok yerinde dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Konsere gelenlere HES Kodu ve aşı sorgulaması yapıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri topluluğunun konseri öncesi konsere gelenlere HES kodu ve aşı sorgulaması yapıldı.

Yıldız Tilbe konserine büyük ilgi Koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ardından başlayan konserlerde Yıldız Tilbe sevenleri ile buluştu