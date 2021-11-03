Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

"Sahne 2.0" projesi ile kültür sanat kurumlarının ve sahne emekçilerinin teknolojik araçlarla yeni dijital kabiliyetler kazanmalarının önü açılacak. Sekiz binden fazla sahne emekçisine ulaşılacak proje çerçevesinde sahne çalışanları, kapasite geliştirme eğitimleri, mentorluk desteği, iş geliştirme ve networking etkinlikleri, webinarlar, dijital deneyim stüdyosu kullanımı, prodüksiyon süreçlerinde teknik destek gibi imkânlardan faydalanabilecek.

Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı’na paralel olarak açılacak olan Sahne 2.0 YouTube kanalında da kültür ve sanat üzerine içerikler paylaşılacak. Gelişmeyi değerlendiren Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy “Kritik bir dönemde tiyatrolarımızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan Sahne 2.0, gelecekte de dijital ve tiyatro arasındaki açığı ve gereksinimleri kapatan önemli bir proje olacak” diyor.

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