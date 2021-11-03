Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Film seyretme platformu Mubi, bu defa takipçilerini sinemamızın en önemli hikâye anlatıcılarından yönetmen Zeki Demirkubuz’un bütün eserlerini seyre davet ediyor.

“Karanlık Öyküler: Bir Zeki Demirkubuz Retrospektifi” başlıklı 11 filmlik antoloji çerçevesinde 20 Ekim’den itibaren her hafta başka bir Demirkubuz eseri seyircilerle buluşacak.

Demirkubuz’un “Masumiyet” ve “Kader” gibi konuşulan eserlerinden son filmi olan “Kor”a kadar uzanan külliyat, Demirkubuz’un fikrî dünyasının da haritasını çıkarıyor.

Sinemada bu hafta | 30 Ekim Yönetmen Scott Cooper’ın Kızılderili mitolojisinden unsurlarla süslediği korku filmi “Boynuzlar” alt metinlerinde Amerikalıların yaptığı insan ve tabiat katliamlarını vurguluyor. Kendine has bir üslubu olan eser, buna rağmen beklenen tesiri yapamıyor...

Yeşilçam Sinema Salonu, Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınıyor İstiklal Caddesi'nde 25 yıl hizmet veren, ekonomik sıkıntılar nedeniyle perdelerini kapatan Yeşilçam Sinema Salonu, gösterimlerini artık AKM'de yapacak.