Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

DenizBank tarafından desteklenen İDSO’nun Hasan Niyazi Tura tarafından idare edilen konserinde orkestraya keman sanatçısı Cihat Aşkın, soprano Simge Büyükedes, tenor Serkan Bodur ve bariton Caner Akgün eşlik etti. Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Konserde, Cemal Reşit Rey’in öğrencisi, Viyana Müzik Akademisi Kompozisyon Bölüm Başkanı besteci Ertuğrul Sevsay’ın bestelediği şarkıların dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Ayrıca Cemal Reşit Rey ve bestekâr Yalçın Tura’nın eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

İDSO DenizBank Konserleri bu ay 8, 10, 19 ve 26 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi açıldı Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi bugün açıldı. Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Ara Güler’in "Kültür Yolu" Efsane fotoğrafçı Ara Güler’in bazıları daha önce görülmemiş enstantanelerinden meydana getirilen “Denize İnen Yol” adlı sergi, Galataport’ta sanatseverlerle buluşuyor.