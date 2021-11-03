Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri’nin katkılarıyla İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda yarın başlayıp 7 Kasım’a kadar devam edecek organizasyon, birçok sanatçıyı ve eseri tek çatı altında buluşturacak.

Sanatseverler, sergilenecek antika parçalar ile geçmişe, NFT koleksiyonuyla ise geleceğe yolculuğa çıkacak.

'Nazarin' sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Efsanevi yönetmenlerden Luis Buñuel’in "Nazarín" filminin kamera arkası, bir sergiye konu oldu.

Eğitim ve fuar turizmi canlanıyor ​IEFT, öğrencileriyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Sektörün büyük ve kapsamlı olan fuarı, pandemi dolayısıyla verilen araya bir son vererek gençleri yurtdışı eğitim hayallerine kavuşturuyor. Fuar 20 ülkede, 50 üniversite ve koleji Türk gençleriyle buluşmaya hazırlanıyor.