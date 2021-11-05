Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bir zamanlar bağını bahçesini satanların sanatçı olmak için büyük umutlarla kapısını çaldığı Unkapanı Plakçılar Çarşısı, bir masal dünyası gibi yok olma noktasına geldi... Eskiden “Ünlü Fabrikası” olarak anılan mekâna gidenler, artık kiralık-satılık dükkân ilanları ve sararmış albüm afişleriyle karşılaşıyor. Yönetmen Tayfun Belet de Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın bu hâlini belgesel hâline getirdi. "Unkapanı-Bitmeyen Masal" adlı dokümanter eser, umutlarını bir mekâna bağlayan, bitti denilen masalın sahnesini terk etmeyen ve bu uğurda kendi masallarını uyduran insanların trajikomik hikâyesini anlatıyor.



Unkapanı-Bitmeyen Masal belgeseli trajikomik hikayeleri ekrana taşıyor

FESTİVALLERİ DOLAŞIYOR

Gelip dönemeyenler, hayal kırıklıklarıyla geçen yıllara rağmen hâlâ şöhret olmayı umanlar, gidecek başka yeri olmayanlar belgeselin renkli ve gerçek yüzünü oluşturuyor. İlk gösterimini geçtiğimiz ay 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan “Unkapanı: Bitmeyen Masal” festivalleri dolaşmaya devam ediyor. Belgeselin yeni hikâyelerinin, yeni hayatlarının çekim çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

Belgesellerin gözdesi ‘Mimaroğlu’ Documentarist 14. İstanbul Belgesel Günlerinde ödüller açıklandı.

Türk belgeselleri dünyaya açılacak ABD merkezli medya şirketi Discovery ve BluTV’nin 2021’in başında duyurduğu stratejik ortaklık yeni bir boyut kazandı. Discovery, online video hizmeti Discovery+ ile BluTV’de hizmet vermeye başladı.