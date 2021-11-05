Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kurduğu korolar, orkestralar ve liderlik ettiği festivallerle klasik müzik dünyasının en etkili şeflerinden biri olan Frieder Bernius, Türkiye'ye geliyor. Bernius, Kültür Bakanlığının daveti ve ev sahipliğinde İstanbul ve Ankara'da bir dizi konser ve eğitim faaliyetine katılacak. Şef, 14 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezinde (AKM), 16 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yerleşkesinde konser verecek.



Frieder Bernius, İstanbul'da yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek

FRIEDER BERNIUS KİMDİR?

Frieder Bernius, 1968'de Musichochschule'de eğitimi sırasında Stuttgart Oda Korosu'nu kurdu. 1977'den itibaren Frieder Bernius, SDR, WDR, NDR Korosu, RIAS Oda Korosu gibi Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarının orkestraları ve korolarını yönetti, Stuttgart Barok Orkestrası ve Stuttgart Erken Dönem Müziği Festivali gibi 17. ve 18. yüzyıl müziğinin özgün icrasına odaklanan iki önemli kurumun kuruluşunda aktif olarak rol aldı.

Günümüzde Almanya'nın dört bir yanında ve Avrupa'nın önemli radyo koroları ve müzik topluluklarına konuk şef olarak davetler alan Frieder Bernius, prestijli müzik festivallerinde de yer alıyor. Bernius'un sayısı 40’ı aşan kayıtları Hollanda Edison Ödülü, Fransa'da Altın Diyapazon Ödülü gibi pek çok ödüle layık görüldü. 1993'te Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen maestro, klasik müzik dünyasına kazandırdığı isimlerle "Şeflerin Hocası" olarak anılıyor.

İDSO'dan 13 yıl sonra AKM'de ilk konser İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 13 yıllık aradan sonra Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) konser verdi.

Mark Eliyahu İstanbul'da konser verecek Ünlü müzisyen Mark Eliyahu, İstanbul'da sahne alacak. Eliyahu'ya babası da eşlik edecek.