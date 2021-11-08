Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Tasarım Vakfı'nın başlattığı “Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara” isimli proje ile geleneksel çinicilik (İznik), kakmacılık (sedef kakma), keçecilik, taş işlemeciliği ve yorgancılık zanaatlarının Avrupa’da tanıtılması planlanıyor.



Bakırı işleyen bir usta

Bu çerçevede 5 farklı zanaat ve yıllardır bu zanaatları icra eden kadim ustalar ile 5 farklı film çekildi. Bu filmler aracılığı ile Avrupalı tasarımcılara ulaşılarak, Anadolu zanaatlarını kendi tasarım yaklaşımlarıyla yeniden yorumladığı güncel tasarım fikirleri üretmeleri hedeflendi. TTV Yönetim Kurulu Üyesi Gülname Turan “Anadolu zanaatlarının değerini bilmek yetmiyor, bu zanaatları güncel hayatla birleştirmemiz, tasarım bakış açısıyla yeniden ele almamız bu kadim bilginin yaşatılmasında önemli rol oynuyor” diyor.

Bakır zanaattan sanata yol buldu Müze ve saraylardaki antika nesneleri tombaklama tekniğiyle günümüze taşıyan sanatçı Kaya Kalaycı “İnsanların atalarının günlük hayatta neler kullandıklarını görmeleri lazım. Benim yeniden yaptığım eserler eski yaşama zevkinin farklı olduğunu gösteriyor. Osmanlı sanatı bir okyanus gibi” diyor.

Sanat zanaat kol kola! On ülkeden Türkiye’ye gelip İstanbul’un zanaatkârlarıyla çalışan sanatçıların eserleri bir sergide toplandı. Bakülü sanatçı Faig Ahmed “Zanaat olmasaydı sanatım olmazdı” diyor.