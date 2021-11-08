Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tanınmış cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar’ın atık camları kullanarak ileri dönüşüm yöntemleriyle ürettiği eserleri, Kale Tasarım ve Sanat Merkezindeki (KTSM) sergide bir araya geliyor... Sanatçı Onar “Artakalan” adlı sergisinde imalat süreçlerinden geriye kalan cam parçaları değerlendirdiği bir dizi tasarımına yer veriyor. Eserlerle, “çöp” olarak gözden çıkarılmış parçaların, değerli ve biricik olduğu gözler önüne seriliyor.

AMAÇ FARKINDALIK

Sergisinin yeni bir farkındalık oluşturacağına inandığını söyleyen Felekşan Onar “Bence işin kırılma noktası, geriye kalanların biricik güzelliğini fark etmek, onlara birincil üretimler kadar saygı ve özen göstermek ve tabii ki hayal kurabilmek. Bu bilinç ve hassasiyetle, sürdürülebilirlik adına kayda değer bir fark oluşturabiliriz. Artakalan’ın buna vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullanıyor.



Felekşan Onar'ın Artakalan isimli sergisi, Kale Tasarım ve Sanat Merkezinde yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

YIL SONUNA KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

“İyi Bak Dünyana” hareketi çerçevesinde yıl sonuna kadar Beyoğlu’ndaki Kale Tasarım ve Sanat Merkezinde ziyarete açık kalacak sergide, Onar’ın, tasarımcı Şahika Etemoğlu ve üretim ekibinin katkılarıyla ürettiği toplamda dört ana gruptan oluşan cam eserler, Serra Yentürk’ün küratörlüğünde bir araya geliyor.

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