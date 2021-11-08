Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Necip Fazıl Kısakürek’in kaleme aldığı “Bir Adam Yaratmak” adlı oyun, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda sahnelendi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’ndan Osman Nuri Ercan’ın rejisörlüğünü üstlendiği 2 perdelik oyun, 1 saat 40 dakika sürdü.



Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen Bir Adam Yaratmak tiyatro oyunu

Beğeniyle seyredilen eser, bir sanatçının varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı kabullenemeyip “hayat”, “ölüm” ve “kader” kontekstinde, insan hayatının derinlemesine irdelemesini konu alıyor. Öte yandan Önümüzdeki günlerde “Bizim Yunus”, “Cimri”, “Profesyonel”, “Hırçın Kız” ve “Anna Karenina” oyunları da AKM’nin tiyatro salonunda seyirciyle buluşacak.

Tiyatroya dijital kan: Google'dan 'sahne 2.0' Pandemi döneminde bütün dünyada büyük yara aldıktan sonra dijitalleşmeye başlayan tiyatrolardaki değişim devam ediyor. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen “Sahne 2.0” projesi de tiyatrocuların dijital mecralar yoluyla seyirciye daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak.