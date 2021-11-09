Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bünyesinde yapılan “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”, dün akşam start aldı... Festival çerçevesinde, “Tomris” filminin gösterimi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, filmin yönetmeni Akan Satayev ve oyuncuları Almira Tursyn ile Saltanat Serkebeyeva’nın katılımıyla Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi.

“SADECE FESTİVAL DEĞİL”

Film gösterimi öncesinde basına açıklama yapan Demircan, “Türk Dünyası Film Festivali bir ihtiyaçtan doğdu. Etkinliğimiz sadece bir festival değil, hem zirveyi hem sektörel buluşmayı hem saha gezilerini, endüstrinin birbiriyle kaynaşmasını da kuşatıyor. Sonunda bir de ödül gecesi var. Bütün bu yapılanlar, Türk dünyasının birleşenleriyle birlikte sinema sektöründe daha iyi ürünler çıkarabilmesi için kurguladığımız bir konu. Sinema, toplumların kültür aktarımlarında en kıymetli araçlardan biri. Sinemayla kültürü yayıyorsunuz. Peşinden bunun sosyo-ekonomik çıktıları da oluyor" dedi.

42 ÜLKEDEN 100 SİNEMACI

Festival çerçevesinde Türkiye’nin ev sahipliğinde; Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagauz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 42 film ile birlikte Türk Cumhuriyetlerinden 100’ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanı İstanbul’da bir araya geldi.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra Tarihi Panorama, Güncel İnsan Manzaraları, Turkuaz Belgesel Kuşağı, Cengiz Aytmatov Sinema Uyarlamaları ve Animasyon Filmler festivalin diğer gösterim bölümlerini oluşturuyor. Festival, 12 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak görkemli ödül töreniyle taçlanacak.

