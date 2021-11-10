Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Beş asır öncesinden günümüze ışık tutan Osmanlı polisiye komedisi “Böcekbaşı Zülfiyar Efendi’nin Alelade Hayatı” oyunu ilk defa seyirciyle buluştu. Devlet Tiyatroları tarafından ortaya konan ve Altındağ Tiyatro Sahnesinde dünya prömiyerini yapan eser, imparatorluktaki lale soğanı kaçakçılarının yakalanmasını mizahi bir dille anlatıyor. Yöneten İsmet Numanoğlu, modern bir bakış açısıyla eser oluşturduklarını kaydediyor.



Böcekbaşı Zülfiyar Efendi’nin Alelade Hayatı oyunundan bir sahne

Tiyatroya dijital kan: Google'dan 'sahne 2.0' Pandemi döneminde bütün dünyada büyük yara aldıktan sonra dijitalleşmeye başlayan tiyatrolardaki değişim devam ediyor. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen “Sahne 2.0” projesi de tiyatrocuların dijital mecralar yoluyla seyirciye daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak.

Şehir Tiyatrolarında 'Minimal'den Normal'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı.