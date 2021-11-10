Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan beş bin yıllık Metropolis antik şehrindeki kazı çalışmaları, 2021 yılını keşifler ve yeni projelerle tamamlıyor. On sekiz senedir Sabancı Vakfınca desteklenen ve 31. yılını geride bırakmaya hazırlanan kazılarda, bu sene mozaikli büyük bir kamusal yapıya ve kent meydanına ait izler bulundu. Metropolis’te Roma Dönemi’nde inşa edilen büyük ölçekli binalarda görülen örneklere benzer mozaiklere sahip yeni bulunan bina, çok sayıda küçük eser ile birlikte kayıt altına alındı.

Akdeniz'de heyecanlandıran keşif: İlk antik tuvalet bulundu İzmir'de bulunan Smyrna Antik Kentinde 5 yıldır süren çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı. Antik kentin içinde bulunan tiyatroda tuvalet bulundu.